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Mezopotamya'da hasat ve Bilali Şenliği başlıyor

Mezopotamya’da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, 12 Mayıs Pazar günü 7 si yapılacak

YAŞAM 10.05.2024, 11:11
Mezopotamya'da hasat ve Bilali Şenliği başlıyor

Mezopotamya’da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, 12 Mayıs Pazar günü 7. si yapılacak.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Bilali' olan Alımlı köyünde Uluslararası Tasarım Vakfı, ,  ve köy Muhtarlığı işbirliği ile geleneksel  Bilali Şenliği  12mayıs 2024  pazar günü saat 11:00-18.30 saatleri arasında  yedincisi  yapılacak.
 Her yıl çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte katılımcılar  geleneksel oyunların yanı sıra uçurtmalar ile ile gökyüzünü şenlendirecek. Bereket için duaların okunacağı şenlikte, yöresel sanatçılar rebapçı davul  zurna ve dengbejler yer alacak.
Uluslararası Tasarım Vakfı başkanı Nihat Erdoğan, Bilali Şenlikleri’nin Uluslararası Tasarım Vakfı ve  Alımlı muhtarlığı işbirliği ile  Artuklu Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi  ve Mardin Valiliği  katkıları ile gerçekleştirileceğini belirterek  Bilal’i Şenlikleri’nin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını söyledi. 

Erdoğan, "Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya’da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun içine bir araya gelip, dualarımızı ediyoruz.. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmaması için çalışıyoruz. Bir köy yarım asırlık geleneğine tekrar kavuşuyor. Alımlı köyünde, 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği kutlanmaktaydı. Köyün karşısındaki tepede yer alan ve halk arasında Sarı Arpalar Ziyareti olarak bilinen bu mekanda, her yıl mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için kurbanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Bereket dualarının yanı sıra hastalara şifa bulmak için de bu tepeye çıkılır ve burada dualar edilirdi. Şenlikte büyük bir pazar yeri kurulur, Mardin’den gelen leblebici ve çerçilerden alışveriş yapılırdı. Alana gelen dengbejler, davul zurnacılar ve rebabiler müzikleriyle şenliğe renk katarken, birlikte halaylar çekilir, çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenirdi. her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali köyünün, kültür turizm destinasyonlarından biri olması hedefleniyor. Bu yıl, 12 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Bilali Şenliği’ne herkesi bekliyoruz" dedi.
Şenlik kapsamında Yemekler pişecek paylaşılacak, halaylar çekilecek ve Mezopotamya ovasında ilk yetişen bitki olan Arpa hasadı için bereket duaları yapılacaktır. Geleneksek el sanatları ve yemek atölyeleri düzenlenecek, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, rahvan at yarışları ve uçurtma  vb. etkinlikler yapılacaktır. Çocuklar için Oyun istasyonlarında topaç, aşık, yakar top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunları düzenlenecektir. Mardin’in kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması canlandırılması ve yaşatılmasını sağlamak amacının güdüldüğü  projede   Alımlı Köyünde Bilali ve Mardin’de Haset Marena adı altında bahar aylarında düzenlenen halk şenliklerinin bahar bayram ve ritüellerinin, gelenek göreneklerin , yemek kültürü, geleneksel çocuk oyunları, köy seyirlik oyunları, masal, müzik, halay gibi somut olmayan kültürel miras ögelerinin kaybolmaması için tanıtılıp halkta farkındalık kazandırarak yaşatılması planlanmıştır.

Bu şenliğin itici gücü ile Alımlı köyünde köy turizmi, geleneksel el sanatlarının ve geleneksel köy ürünleri üretimin devam etmesinin sağlanması, Alımlı  köyü  Deyrulzafaran  manastırına 2 km uzaklıkta bulunup din turizmi, köy turizmi, alternatif turizmi  ve kültür turizmi çeşitliliği barındıran Yeni Bir Turizm Destinasyonu Olarak Turizme Kazandırılması ve  köyün yıkılmak tehlikesi bulunan evlerinin restore edilebilmesi için fonların bulunması da hedefleniyor.

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