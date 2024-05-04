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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor A KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor TRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor VAN °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAAkdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyorKARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 4 ila 6 gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta

YAŞAM 04.05.2024, 09:13
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 4 ila 6 gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14