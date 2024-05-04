Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor A KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor TRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor VAN °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAAkdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyorKARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 4 ila 6 gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 4 ila 6 gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Beşiktaş
|35
|54
|5. Başakşehir
|34
|52
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|34
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Ankaragücü
|35
|39
|14. Samsunspor
|34
|39
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|34
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. Chelsea
|34
|51
|9. West Ham United
|35
|49
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14