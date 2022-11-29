İstanbul Silivri'de 'Şehit Öğretmenler Parkı' açıldı

İstanbul'da Silivri Belediyesi, Yeni Mahalle Hayal Salkım Sokak’ta bakımsız halde bulunan park yerini tamamen yenileyerek, Şehit Öğretmenler Parkı ismiyle vatandaşların hizmetine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçeye yeni park ve sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Yeni Mahalle Hayal Salkım Sokak’ta bulunan ve planda park olarak ayrılmış kamuya terkli bakımsız haldeki park yeri, Silivri Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Silivri Belediyesi parkı, şehit edilen tüm öğretmenleri temsil etmesi düşüncesiyle Şehit Öğretmenler Parkı olarak isimlendirdi.

Toplamda 3 bin 154 metrekare alanın düzenlendiği çalışmalarda; park çevresine 170 metrekare kaldırım yapımı, 1.590 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 18x10 metre ebatlarında çift pota basketbol sahası, 28 metrekare kauçuk zemin fitness alanı, 5 adet fitness aleti, 3 adet çatılı piknik masası, 2 adet piknik masası, 2 adet bank montajı, 5 adet ahşap çöp kovası montajı, 7 adet çalı grubu bitki dikimi, otomatik sulama sistemi, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresinde projektörlü aydınlatma yapıldı. Parka ayrıca içerisinde 1 adet tek kule oyun grubu, 1 adet kaya tırmanma, 1 adet salıncak ve 1 adet tahterevalli bulunan 190 metrekare çocuk oyun alanı kazandırıldı.

Açılışta konuşan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, yapılan işin maddi bir karşılığı olmadığını belirterek, "Bu mesleği gönlümüzü ortaya koyarak yapıyoruz. Toplumumuzun aydınlanmasını istemeyen, geriye gitmesini isteyen bazı unsurlar ki son dönemde terör örgütleri bizleri hedef göstermeye başladılar. 1979 yılından bugüne kadar 156 öğretmen arkadaşımız görevi başında şehit edildi. Bunlar bizi yıldıracak mı? Hayır. Tam tersine daha azimle, daha şevkle bunların önüne geçerek memleketimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz bu parkta yaşayacak ve anılacaklar.” diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, Yeni Mahalle’ye kazandırdıkları bu parkın adını, bu şerefli mesleği icra ederken görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi yâd etmek adına Şehit Öğretmenler Parkı yaptıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda şehit edilen Ayşenur Alkan öğretmenimizi, Taksim’deki yapılan bombalı saldıra hayatını kaybeden Arzu Özsoy öğretmenimizi ve bugüne kadar şehit olan tüm öğretmenlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şu iyi bilinmeli ki; bu ülkede Necmettin Yılmazlar, Şenay Aybüke Yalçınlar, Neşe Altenler asla tükenmeyecek" dedi.