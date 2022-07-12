Bursa'yı yeşillendiren ekiple bayramlaşıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin daha güzel görünüme kavuşması için büyük bir özveriyle çalışan Tarım Peyzaj AŞ personeliyle biraraya gelerek Kurban Bayramlarını tebrik etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Parkı’nda Tarım Peyzaj AŞ personeliyle buluşarak Kurban Bayramlarını kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat’ın da bulunduğu buluşmada, Başkan Aktaş personelle tek tek sohbet ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Bayram günlerinde de sahada çalışan personele teşekkür eden Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmalarıyla şehrin daha da güzelleşeceğini belirtti.

Bu şehrin güzelliklere ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın her köşesini elden geçirmeliyiz. Birkaç sene sonra insanlar Bursa için ‘Bu şehirde birşeyler oluyor. Ciddi güzellikler ortaya çıkıyor. Bursa değişiyor ve güzelleşiyor’ demeliler. Tarım Peyzaj AŞ artık 1300 civarında çalışanı olan şirketimiz. Çalışanlarımızın haklarını daha iyi hale getirmek için mücadele ediyoruz. Sizler de çalışma saatlerinizde bu şehir için daha fazla gayret gösterin. Gösterdiğiniz emeği Bursalılar da takdir edecektir. Güzelliği tüm Bursa’ya yaşatmalıyız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.