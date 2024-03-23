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5 yıldır işkence yolu seçime doğru son buldu

Şehir merkezinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını süratle tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar İlçesi’ne bağlı Buluklu, Resul ve Camili Mahalleleri’nde yol çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşın hizmetine sundu

YAŞAM 23.03.2024, 09:14
5 yıldır işkence yolu seçime doğru son buldu

Şehir merkezinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını süratle tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar İlçesi’ne bağlı Buluklu, Resul ve Camili Mahalleleri’nde yol çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşın hizmetine sundu.MERSİN (İGFA) - Yazın yaylacıların ve genelde üreticilerin ürünlerini Sebze ve Meyve Hal’ine ulaştırırken çok sık kullandığı yol; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekiplerin çalışması sonrası hem yeni bir görünüme, hem de daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuştu. Önceden şiddetli yağışlar sonrası bölgede meydana gelen lokal çukurlar nedeniyle arabalarını sık sık tamire götürmek zorunda kalan vatandaş ve üreticiler, rahat bir nefes aldıklarını ve tamir masrafından kurtularak tasarruf ettiklerini dile getirdiler.

Güner: “Vatandaşlar için sürüş açısından konforlu bir yol oluşturduk”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Yol Asfalt Şefi Mehmet Onur Güner, Toroslar İlçesi Buluklu ve Resul bağlantı yolunu birbirine bağlayan grup yolunda, geçtiğimiz sene ile birlikte toplam 4,5 kilometrelik bir yol çalışmasını tamamladıklarını dile getirdi. Daha önce şiddetli yağışlar sonrası yolda tehlike arz eden lokal çukurlar meydana geldiğini söyleyen Güner, “Buralar dik araziler ve yamaç olduğu için, yola moloz atıkları düşüyordu. Burada şarampol dediğimiz su arklarını genişlettik ve temizlettik. Vatandaşların daha uzun yıllar kullanabileceği, sürüş açısından da konforlu bir yol meydana getirdik” ifadelerini kullandı.

Muhtar Dere: “Vahap Başkanımız, ekibiyle birlikte belediyeciliğe örnek oluyor”

Buluklu Mahalle Muhtarı Veli Dere; Buluklu, Resul ve Camili arasındaki yolun çok işlek bir yol olduğunu ve yazın özellikle yaylacıların sık sık bu yolu kullandığını ifade etti. Üreticilerin de ürünlerini Hal’e götürmek için bu yolu kullandığını kaydeden Dere, “Burası en az 10 mahallenin kullandığı bir yol. Öncesi çok kötüydü. Arabaların ön düzeneği bozuluyordu. Şimdi ise, otoban gibi oldu. Buluklu-Resul-Camili, şimdiye kadar böyle bir yol görmedi. Bir de Güneykent -Kurdali bölgesini çarşı merkeze bağlayan işlek ve önemli bir yol. Yol yapıldığından beri arabalarımız tamire gitmez oldu. Yakıtta bile faydası oldu. İnsanlar gerçekten memnun” dedi.

Daha önce yapılan yolların sürekli sathi kaplama ile kaplandığını, şimdi ise sıcak asfalt serim çalışması yapıldığını kaydeden Muhtar Dere, “Vahap Başkanımız asfalt konusunda 10 numara çalışma yapıyor. Personeliyle, ekibiyle birlikte belediyeciliğe örnek oluyor” diye konuştu.

Yıldırım: “Büyükşehir’in hizmetleri sayesinde mahallemiz ilerleme kaydetti”

Buluklu Mahallesi’nden Zafer Yıldırım ise, kendisinin çiftçi olduğunu ve son yıllarda mahallesinin yapılan hizmetler sayesinde oldukça ilerleme kaydettiğini belirtti. Yıldırım, “Ben 55 yaşındayım, ama böyle bir yol görmedik. Daha önce arabamın ön düzeneği bozuluyordu, şimdi rahat gidiyorum. Önceden bu yol çok dardı ve insanlar sıkıntılı gidip geliyordu. Arabanın bakımı artık çok pahalı. Artık rahatladık. Büyükşehir çok güzel çalışıyor” diye konuştu.

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