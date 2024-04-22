Mudanya'da lezzet şöleni

Mudanya Belediyesi Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Girit yemekleri ve lezzetleri Mütareke Meydanı’nda düzenlenen “Girit Mutfağı Lezzet Şöleni” etkinliğinde tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Mütareke Meydanı’nda organize edilen “Girit Mutfağı Lezzet Şöleni” etkinliğinde Girit Mutfağı’nın sevilen lezzetleri tanıtıldı.

Etkinliğe Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı, Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (GİRİTYA) ve Siği Kumyaka Köyü Kadınları Dayanışma Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte yirmiden fazla lezzet Mudanyalıların ve ilçeyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu. Askolibrus (Şevket Bostan ) ve Fava (Bakla Ezmesi), Eftazmo (Nohut Ekmeği), Kuluraça (Girit Böreği) gibi birçok lezzetin tanıtıldığı etkinliğe katılanlar usta ellerden yemeklerin tariflerini de aldı.

“FARKLI KÜLTÜRLERİ YAŞATIYORUZ” Mudanya’nın birçok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Biz de bu kültürleri ilçemizdeki dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yaşatıyoruz. Büyüklerimizin bizlere bıraktığı gelenekleri en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi. Meydanda kurulan stantları tek tek ziyaret eden Dalgıç, etkinliğe destek veren dernek başkan ve temsilcilerine de teşekkür etti.