Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda Play-off’a kaldı
Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, play-off’ta rakiplerine karşı mücadele verecek Normal sezonu sekizinci sırada bitiren sarı-siyahlıların ilk rakibi Köyceğiz Belediyespor oldu
Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, play-off’ta rakiplerine karşı mücadele verecek. Normal sezonu sekizinci sırada bitiren sarı-siyahlıların ilk rakibi Köyceğiz Belediyespor oldu.
KONYA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi 2023-2024 sezonunda Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off heyecanı yaşıyor.
Altyapı kategorilerinden bu yana her sezon bir üst lige yükselme başarısı göstererek Konya’nın ismini başarılı şekilde duyuran Büyükşehir, Süper Lig’de 20 maçlık lig maratonu sonunda sekizinci sırada yer aldı.
Sarı-siyahlılar, 12 puan toplamayı başararak, play-off karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.
RAKİP KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR
Sezonu beş ile sekizinci sıra arasında bitiren takımlar sıralama etabında kozlarını paylaşacak. Ligi sekizinci sırada bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, sıralama etabının ilk turunda Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Turun ilk maçı 29 Nisan Pazartesi günü, ikinci maç ise 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanacak her iki mücadele saat 17.00’da başlayacak.
Eşleşmede 2 maç sonunda ihtiyaç duyulması halinde üçüncü maç 4 Mayıs Cumartesi günü Konya’da yapılacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Sivasspor
|34
|48
|8. Rizespor
|33
|48
|9. Antalyaspor
|33
|45
|10. Alanyaspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Samsunspor
|34
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|34
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|34
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|69
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|47
|10. Wolves
|35
|46
|11. Bournemouth
|34
|45
|12. Brighton
|33
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Girona
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Getafe
|33
|43
|10. Villarreal
|32
|42
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|32
|37
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|33
|14