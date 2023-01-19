Geleceğin şehri “Urban Jam”

Bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen ‘geleceğin şehri’ temalı gamejam etkinliğine ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma yolunda birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, açtığı teknoloji merkezleri ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere destek olmaya da devam ediyor.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilkent Cyberpark; AnkaraAks bünyesinde kurulan Aks+FutureStudio, geleceğin şehri temasıyla gerçekleşen UrbanJam (Uurbanism+GameJam) etkinliğine ev sahipliği yaptı. 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü’nde ücretsiz olarak düzenlenen “UrbanJam” etkinliğine bilişim sektöründe çalışanlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Uzman mentor ve tasarımcıların rehberliğinde düzenlenen ve oyun, mimarlık, şehircilik ekseninde Türkiye’de ilk kez gerçekleşen gamejam etkinliğinin son gününde katılımcılar kentin geleceğine yönelik yarattığı video oyunlarının sunumunu gerçekleştirme imkânı buldu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan genç bilişimciler, bilişim sektörüne vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini şu sözlerle ifade etti:

-Berkutay Coşkun (Mimar-AnkaraAks kurucu ortağı): “AnkaraAks’ın bünyesinde kurulan FutureStudio olarak bir UrbanJam etkinliği düzenlemekteyiz. Mimarlık ve oyun sektörünü bir araya getiren hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki ilk gamejam etkinliği… 40 katılımcımız var ve bunlar mimarlardan, game developerlardan oluşuyor. Devamını da düşünüyoruz.”

-Berke Çınar (Bilgisayar Mühendisi): “İnsanların kendi fikirlerini ya da oyunlarını geliştirebileceği bir ortam hazırlamak istedik. Ankara Teknoloji Köprüsü de bize bu konuda çok yardımcı oldu. Her türlü imkân burada bulunuyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Osman Çaputçu: “UrbanJam etkinliği için arkadaşlarımızla Ankara Teknoloji Köprüsü’ne geldik. Mimarlık, oyun ve kent üzerine geleceğe dair bunu nasıl taşıyabiliriz teması kapsamında buradayız ve üretimler yapıyoruz. İstanbul’dan gelen birisi olarak burada bizler için sağlanan imkânlardan çok memnun kaldım.”

-Mervenur Sağlık: “Bizler oyun, mimarlık ve kent üzerine çeşitli konuşmacılar çağırdık ve seminerler oldu. Temamız geleceğin şehirleri ve katılımcılardan bu tema üzerine oyun geliştirmelerini istedik. Ankara Büyükşehir Belediyesinin genç bilişimcilere destek vermesi çok önemli bunun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür ediyorum.”

-Ayşegül Şimşek: “Mimarım piyasadan farklı olarak neler yapabiliyoruz, neler üretebiliyoruz, bunları görmek için UrbanJam etkinliğine katıldım. Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada bizlere bir teşvik veriyor olması çok önemli, genç bilişimcilere imkânlar sağlaması çok önemli.”