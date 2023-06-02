Dijital dünyaya ilk adım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gençleri daha donanımlı hale getirerek genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürüttüğü “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” adlı projesi kapsamında başlattığı mesleki eğitim tüm hızıyla sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen hibe programı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında, gençleri daha donanımlı hale getirerek genç işsizliğin azalması, mesleki yeterliklerinin artması ve kariyer gelişimlerinin desteklemeleri amacıyla yürütücüsü olduğu “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinatörlüğünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi, Denizli İş Kurumu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TEKNOKENT) ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen eğitimler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde özel hazırlanan yazılım laboratuvarı ve mekatronik atölyesinde gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında 100’e yakın genç teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalara da başladı. Gençler eğitim sürecinde 4 farklı yazılım dili ve 1 elektronik tasarım eğitimi alıyor, proje ile gençlere 3 aylık eğitim planlandı. Yazılım laboratuvarında C# ve Unity, .Net MVC ve Entity Framework ile web uygulamaları geliştirme, PHP ve MySQL ile web uygulamaları geliştirme, React Native ile mobile uygulama geliştirme; mekatronik atölyesinde ise ardunio, temel elektronik dersleri, elektronik kart ve 3D tasarım dersleri gibi başlıklarda eğitimlerin eş zamanlı olarak verildiği ifade edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlerin daha donanımlı ve nitelikli olması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “Her zaman gençlerimize, yarınlarımıza tüm imkanlarımızla yardımcı oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlik demek gelecek demektir” dedi. Nitelikli Genç, Güçlü Denizli projesinin gençlere altın bir bilezik kazandıracağını ve mesleki anlamda yeni ufuklara yelken açacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Gençler bizim gözbebeğimiz. Gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda her türlü imkanımızı seferber etmeye devam edeceğiz. İnşallah eğitim süreci tamamlandığında dijital dünyada var olan onlarca genç yazılımcı kardeşimiz yetişmiş olacak. Tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

