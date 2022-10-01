VavaCars Türkiye Basketbol Federasyonu'na sponsor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile VavaCars arasında imzalanan anlaşmayla VavaCars; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu.İSTANBUL (İGFA) - İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve VavaCars yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Kalitesi ve organizasyon yapısı tarafsız bütün otoritelerce kabul görmüş Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin marka değeri, birbirinden kıymetli sponsorlarla her geçen gün artıyor. Basketbol ailemize, ligimizin ana sponsoru olarak VavaCars’ı da dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Kısa sürede imzaladığımız anlaşmalarla birçok önemli marka ve kurumun desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz de her gün artan bir heyecan ve kararlılıkla çalışarak bu desteği sponsorlarımız için bir itibar kaynağına dönüştürüyoruz.

Türkiye’nin ilk online ikinci el araç alım-satım platformu, alanının öncü kurumlarından VavaCars ile iş ortaklığımızın ilk adımlarını atarken çok heyecanlıyız. Türk sporuna futbol ve motor sporları alanlarında destek veren VavaCars’ın yatırımlarını basketbol ile geliştirmesi bizler için gurur verici olmuştur. Görüyoruz ki; basketbol, ülkemizde günden güne gelişen kültürü ve farkındalığıyla kitle iletişiminde de önemli bir güç haline gelmiştir. Bu güce inanan markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. VavaCars ile imzaladığımız sponsorluk anlaşması da bu anlayışımızın bir yansımasıdır. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Sayın Lawrence Merritt’e basketbola duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyor, yeni iş birliğimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt ise yaptığı açıklamada; “Türkiye basketboluna desteğimizi ana sponsorluk anlaşması ile somutlaştıracağımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu anlamlı günde anlaşmamızın detaylarına geçmeden önce sizlere kısaca VavaCars’ın vizyonundan ve spora desteğimizden bahsetmek isterim. Türkiye’de başladığımız yolculuğumuzla bir yandan sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da hayatın farklı alanlarında katma değer yaratmak gayretiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Spor alanında gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar bunun en güzel örneğini teşkil ediyor. Bugün Türk sporuna verdiğimiz desteklere bir yenisini ekliyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Geçekleştireceğimiz anlaşma, ülkemiz sporuna ve sporcusuna olan sevgimizin ve geleceğine olan güvenimizin en önemli göstergesidir.

Son saniyeye kadar mücadelenin asla bitmediği ve oyun sonucunun her an değişebildiği basketbolda kararlılıkla ilerlemenin önemini hepimiz biliyoruz. VavaCars da sektöründe aynı kararlılık ve enerji ile hareket eden dijital bir platform. Bu iş birliği ile birleştirdiğimiz enerjilerimizin çok verimli sonuçlara yol açacağına yürekten inanıyorum. Başta Federasyon Başkanı Sn. Hidayet Türkoğlu olmak üzere bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İmzalayacağımız ana sponsorluk anlaşmasının; değerli Basketbol Federasyonumuza, sporcularımıza, basketbol camiasına ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.