TOFAŞ dörtlü final biletini kaptırdı

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi son maçında İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife’ye 78-55’lik skorla mağlup olunca Dörtlü Final biletini rakibine kaptırdı.BURSA (İGFA) -FIBA Basketball Champions League (BCL) çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, İspanya’nın Lenovo Tenerife takımına konuk oldu. Santiago Martin Arena’da oynanan mücadeleye Cassius Winston, Marcus Denmon, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk sayılarını Austin Wiley ile buldu. Üst üste bulduğu sayılarla 17-0’lık seri yakalayan ve 7. dakikaya girerken skoru 21-4 yapan Lenovo Tenerife’nin bu serisine J.J. O'Brien’ın basketiyle son veren Bursa ekibi, Cassius Winston ve Ege Demir’in sayıları sonrası ilk periyodu 26-11 geride kapattı.

İkinci periyodun başında ev sahibi takım farkı 21’e (32-11) çıkartırken, Caleb Homesley, Omar Prewitt ve Zeljko Sakic’in elinden üst üste 3 üçlük bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. dakikada farkı 12’ye indirdi: 32-20. Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası rakip sayılarına Caleb Homesley, Cassius Winston ve Marcus Denmon ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, son bölümde Lenovo Tenerife sayılarına engel olamayınca soyunma odasına 47-31 geride girdi.

Üçüncü periyoda Austin Wiley’in smacıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, devamında farkın açılmasını önleyemedi. Lenovo Tenerife 26. dakikada farkı 28’e (63-35) çıkarırken, Zeljko Sakic, Marcus Denmon ve Ege Demir’in sayıları sonrası son çeyreğe 65-41 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi. Hücum performansı olarak kötü bir gün geçiren TOFAŞ, kaçan atışlar sonrası farkın açılmasını önleyemezken parkeden 78-55 mağlup ayrılarak Dörtlü Final şansını rakibine kaptırdı.

Lenovo Tenerife deplasmanında TOFAŞ’ta Ege Demir 11 sayı; Marcus Denmon ve Cassius Winston 7 sayıyla oynadı.