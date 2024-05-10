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Karabağlar Belediye Meclisi oturumunu SMA hastası Gülsima’ya bağışladı

Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 2 Birleşimini Belediye Başkanı Helil Kınay’ın Başkanlığında gerçekleştirildi izmir (igfa) - Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 2 Birleşimini Belediye Başkanı Helil Kınay’ın Başkanlığında gerçekleştirildi Önceki birleşimde değinilen işitme engellilere yönelik tercüman desteği sağlandığını vurgulayan Başkan Kınay, bundan sonraki meclis toplantılarında işitme engelli vatandaşlarımızın meclis oturumları takip edebilmeleri için tercüman desteğinin sürdürüleceğini belirtti BORÇLANMA YETKİSİ VE KESİN HESAP CETVELLERİ KABUL EDİLDİGündem maddeleri olan ek ödenek, borçlanma yetkisi talebi, kesin hesap oyçokluğuyla kabul edildi Başkan Kınay ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yüksek enflasyon oranı kapsamında artan giderler, gelir ve gider dengesizliğine rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmaması, vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verilebilmesi adına Belediyenin tüm imkanları, güçlü bütçe disiplini ve hizmetleri ile bu süreci yürüttüğünü ve yürüteceğini belirtti OTURUMLARINI GÜLSİMA İÇİN BAĞIŞLADILARKomisyonların oylarını kullandıkları oturumda gündem, Karabağlar’da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek oldu Gülsima bebeğin valilik onaylı tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinin oturum haklarının kampanyaya bağışlaması önerisine AK Parti grubu meclis üyeleri de destek vererek oturumlarını bağışladı SMA hastası Gülsima bebeğin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kınay, 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 8 Bağımsızlık Koşusu’nda Gülsima bebek için koşacağını dile getirdi FARKINDALIK İÇİN EĞİTİM ALACAKLAR10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın konu olduğu toplantıda, Karabağlar Belediyesi’nde ilk gösteriminin geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen ve 3 hafta boyunca Salı günleri farkındalık amaçlı belgesel gösterimi ve diğer etkinliklerin paylaşıldığı toplantıda, Başkan Kınay Karabağlar'da özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın içerisinde olabilmesi için çalışmaları geliştireceklerini belirtti Anneler Günü ve 19 Mayıs kutlandıPazar günü kutlanacak olan Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı toplantıda meclis üyeleri kutlama mesajlarını paylaştı Gelecek meclis toplantısının önceki birleşimlerde alınan karar üzerine 4 Haziran Salı günü saat 18 00’da gerçekleştirileceği belirtilen toplantı, kutlama mesajlarının ardından sona erdi

YAŞAM 10.05.2024, 15:26
Karabağlar Belediye Meclisi oturumunu SMA hastası Gülsima’ya bağışladı

Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 2. Birleşimini Belediye Başkanı Helil Kınay’ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

izmir (igfa) - Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 2. Birleşimini Belediye Başkanı Helil Kınay’ın Başkanlığında gerçekleştirildi. Önceki birleşimde değinilen işitme engellilere yönelik tercüman desteği sağlandığını vurgulayan Başkan Kınay, bundan sonraki meclis toplantılarında işitme engelli vatandaşlarımızın meclis oturumları takip edebilmeleri için tercüman desteğinin sürdürüleceğini belirtti.

BORÇLANMA YETKİSİ VE KESİN HESAP CETVELLERİ KABUL EDİLDİ

Gündem maddeleri olan ek ödenek, borçlanma yetkisi talebi, kesin hesap oyçokluğuyla kabul edildi. Başkan Kınay ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yüksek enflasyon oranı kapsamında artan giderler, gelir ve gider dengesizliğine rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmaması, vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verilebilmesi adına Belediyenin tüm imkanları, güçlü bütçe disiplini ve hizmetleri ile bu süreci yürüttüğünü ve yürüteceğini belirtti.

OTURUMLARINI GÜLSİMA İÇİN BAĞIŞLADILAR

Komisyonların oylarını kullandıkları oturumda gündem, Karabağlar’da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek oldu. Gülsima bebeğin valilik onaylı tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinin oturum haklarının kampanyaya bağışlaması önerisine AK Parti grubu meclis üyeleri de destek vererek oturumlarını bağışladı. SMA hastası Gülsima bebeğin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kınay, 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 8. Bağımsızlık Koşusu’nda Gülsima bebek için koşacağını dile getirdi.

FARKINDALIK İÇİN EĞİTİM ALACAKLAR

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın konu olduğu toplantıda, Karabağlar Belediyesi’nde ilk gösteriminin geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen ve 3 hafta boyunca Salı günleri farkındalık amaçlı belgesel gösterimi ve diğer etkinliklerin paylaşıldığı toplantıda, Başkan Kınay Karabağlar'da özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın içerisinde olabilmesi için çalışmaları geliştireceklerini belirtti.

Anneler Günü ve 19 Mayıs kutlandı

Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı toplantıda meclis üyeleri kutlama mesajlarını paylaştı. Gelecek meclis toplantısının önceki birleşimlerde alınan karar üzerine 4 Haziran Salı günü saat 18.00’da gerçekleştirileceği belirtilen toplantı, kutlama mesajlarının ardından sona erdi.

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