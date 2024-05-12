Dünyanın gözü Sakarya'da olacak

Bisiklet Şehri Sakarya, 15-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Bike Fest ile dünya yıldızlarına bir kez daha ev sahipliği yapacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünya yıldızlarını ve bisiklet tutkunlarını Sakarya’nın kalbinde buluşturan bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle 2018 yılından bu yana düzenlenen Sakarya Bike Fest, “Gelecek için Pedal Çevir” mottosu ile 15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BİSİKLETİN ŞEHRİ SAKARYA’DA OLACAK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin bu alanda bir kez daha dünya sahnesine çıkacağını ifade ederek, "Sakarya'mız tüm özellikleriyle bisiklet sporuna uygun, doğasıyla ve tabiat güzellikleriyle eşsiz bir şehirdir. Dağ maratonu, yol bisikleti ve BMX Dünya Kupası serilerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Avrupa'nın en donanımlı tesisinde organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcuları ağırlayacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu heyecanı birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ SEREMONİSİ 15 MAYIS’TA

Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle bir bisiklet merkezine dönüştürülen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ile düzenlenecek olan festival, 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak.

TRT Spor Yıldız tarafından canlı yayınlanacak 2024 Sakarya Bike Fest için 15 Mayıs’ta Basın Toplantısı düzenlenecek.

2024 Sakarya Bike Fest Dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup 16 Mayıs’ta, gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak.

En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisiketi Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 2024 Sakarya Bike Fest, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

UCI 2.2 kategorisinde düzenlenecek yarışın parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap 16 Mayıs Prolog Etabı / Sakarya-Sakarya 2. Etap 17 Mayıs Sakarya-Akmeşe Camili–Bisiklet Vadisi 3. Etap 18 Mayıs Sakarya-Kaynarca 4. Etap 19 Mayıs Sakarya-Kaynarca-Karasu