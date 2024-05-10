Başkan Aras: “Öğrenciler için sefer ağını genişletiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ahmet Aras başkanlığında toplandı. Başkan Aras, öğrenciler için başlayan 1 TL uygulamasının genişletileceğini ve ilk UKOME’de merkezden Kötekli’ye giden hatlarında bu kapsama dahil edileceğinin müjdesini verdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ahmet Aras başkanlığında toplandı. Toplantıda turizmden, ulaşıma, sağlıktan spora birçok karar alındı. Meclis toplantısında ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıkları açıklandı.

YENİ DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULDU

Muğla Büyükşehir Belediye meclisinde yeni kurulan daire başkanlıkları açıklandı. Büyükşehir bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri, Dış İlişkiler, 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü bölge daire başkanlıkları kuruldu.

Daire başkanlıklarının amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’mız yoktu. Kadınların temsiliyeti ve eşitlikçi politikalar için bu daireye ihtiyacımız vardı. Muğla turizm potansiyeli yüksek, uluslararası camia ile iç içe olan bir kent. Bu yüzden bir Dış işleri dairesi başkanlığının olması gerMUĞLAektiğine inanıyoruz. Dünya kenti Muğla iddiamız var. Turizm potansiyelimizin arttırılması için uluslararası çalışmalarımız olacak. Özellikle MUSKİ’nin yapacağı yatırımların büyük bir bölümünü dış kaynaklardan sağlamayı düşünüyoruz. Tüm bunların yönetilmesi, ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurduk” dedi. Başkan Aras, ilçelerde hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması için 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü daire başkanlıkları kurulduğunu açıkladı.

13 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçe Belediye Başkanı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Aras; “Yol üstü otoparklar ihale ile firmalara veriliyordu. Yaptığımız görüşmelerde halkımız ve esnafımızın bu uygulamadan rahatsız olduğunu tespit ettik. Firmaların sözleşmeleri bitmişti. Yeniden ihaleye çıkmadık. Bugün aldığımız kararla bunun MUTTAŞ şirketimiz tarafından yönetilmesine karar verdik. Bir fiyatlandırma olacak. Hep birlikte konuşarak, halkımızın da fikirlerini alarak fiyatları belirleyeceğiz. Bu şekilde hem belediye gençlerimize istihdam sağlayacak, hem de vatandaşlarımız bu hizmetten uygun fiyatla faydalanmış olacak" dedi.

BAŞKAN ARAS’TAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras basın toplantısında ayrıca öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Başkan Aras “Öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için il içerisinde kampüs, Yeniköy, Kötekli, Yurtlar yine merkez güzergâhlarda öğrencilerimize taşıma ücretini 1 TL olarak belirledik. Öğrencilerimiz merkezde bu hizmetlerden yararlanacak. Diğer ilçelerde yaşayan tüm öğrencilerimiz için de aynı çalışmayı sürdürüyoruz. Onu da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.