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Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!

Türkiye'yi motor sporlarında başarıyla temsil eden Rize doğumlu Suat Kosif, ilk motor yarışını 2015 yılında Yunanistan Serres pistinde 1000 cc motogp grubunda 1.likle bitirdi

SPOR 08.10.2022, 12:00 08.10.2022, 12:02
Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!
Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!
Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!

 Türkiye'yi motor sporlarında başarıyla  temsil eden Rize doğumlu Suat Kosif, ilk motor yarışını 2015 yılında Yunanistan Serres pistinde  1000 cc motogp grubunda 1.likle bitirdi.Romanya'dada ülkemizi başarıyla temsil eden Suat Kosif, 1000 a grubunda yine başarılı olarak kupa almayı başardı. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden başarılı motor sporcusu Suat Kosif, yeni anlaşmalarına göre Czech Republic , İtalya gibi ülkelerde yeni sezonda yarışacak.

           Motorculuk hayatına küçük yaşlardan başlayıp sokaklardan pist hayatına giren ilk etapta Türkiye'de İzmir Ülkü pistinde yarışıp sonra Yunanistan Serres , Romanya Bükreş,Slovakya ve Hırvatistan yarışlarında başarıları ile göz önüne çıkan Suat Kosif'e Belçika Yamaha takımından büyük ilgi var.

#Suat Kosif #Türkiyeyi motor sporları #Yunanistan Serres pisti
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