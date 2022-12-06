Spor Kenti Kocaeli’de bu kez karate rüzgârı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağı da sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağına 20 ilden 82 kulüp 544 kadın ile 538 erkek olmak üzere 1082 sporcu katıldı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatemide yapılan müsabakalarda karateciler madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 94 hakem görev aldı.

Sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalındaki 59 kategoride dereceye girebilmek için rakipleriyle rekabet etti.

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, sahip olduğu potansiyel ve spor tesisleriyle önemli bir spor kenti olan Kocaeli’nde düzenlenen sportif faaliyetlerin kente büyük bir değer kattığını belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası organizasyonlara desteğini sürdürmüştür. Organizasyona katılan tüm misafirlerimize ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapıyoruz” dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı.

3 ayak üzerinden gerçekleşecek İller Arası Karate Ligi, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçlarıyla sona erecek.