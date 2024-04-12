Potanın Tarzanları, Bursa Deplasmanında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 27’nci hafta maçında 14 Nisan Pazar günü saat 18.00’de deplasmanda oynayacağı Bursaspor İnfo Yatırım maçının hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonda artık son haftalara girildi. Son iki haftada iki galibiyete imza atan ve play-off için büyük avantaj yakalayan Potanın Tarzanları, 14 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Bursaspor İnfo Yatırım ile deplasmanda karşılaşacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Manisa BBSK, Cumartesi günü Bursa’ya hareket edecek. Tofaş Nilüfer Spor Salonu’nda oynanacak mücadele öncesinde yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları süren Sinan Sağlam ile James Anderson’ın tedavi süreci de devam ediyor.

Tarzanlar, ilk maçı 20 sayıdan çevirmişti

Manisa’da oynanan ilk maçta rakibi karşısında 20 sayı geriye düşen Potanın Tarzanları, Dorukhan Engindeniz’in son bölümde bulduğu 3 sayılık isabetle mücadeleden 98-95 galip ayrılmayı başarmıştı.