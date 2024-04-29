Kadınlar 1. Ligi'nde Ortahisar şampiyon oldu

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nin Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Dörtlü Final'inde, Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu.ANKARA (İGFA) - Dörtlü final maçlarının ardından düzenlenen törende Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.

Lig üçüncüsü olan Polatlı Belediyespor ve dördüncü tamamlayan Karaman Minik Atılım'a ödül ve madalyalarını THF Koordinatörü Zeki Pehlivan ile Teknik Kurul üyesi Orhan İlerisoy verirken; Dörtlü Final'in "En Değerli Oyuncusu" olan Ortahisar Belediyesi'nden Kübra Yılmaz'a ödülünü Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan takdim etti.