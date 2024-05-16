Bursa'da Kadınlar Korosundan ‘Anneler Günü’ konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümü öğrencilerinden oluşan Kadınlar Korosu, birbirinden güzel eserleri sanatseverler için seslendirdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümü öğrencilerinden oluşan Kadınlar Korosu, birbirinden güzel eserleri sanatseverler için seslendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk halk Müziği bölümlerinden mezun olmuş veya devamlı öğrencilerinden oluşan Kadınlar Korosu, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla özel bir konsere imza attı. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konseri, Şef Ayşegül Yüzgeç yönetti.
Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları eşliğinde sahne alan Kadınlar Korosu, ‘Anneler Günü’ne özel hazırladıkları repertuvarla sahne aldı. Önemli bestekârların eserlerini solo ve koro olarak seslendiren kadınlar, dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda tüm kadınlar ayakta alkışlanırken, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik tarafından Şef Ayşegül Yüzgeç’e günün anısına çiçek takdim edildi.
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|40
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|34
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|38
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|34
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|37
|88
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|37
|86
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|79
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|37
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|46
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|29
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|1. Real Madrid
|36
|93
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|36
|75
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