Gebze'de 'Dünya Aile Günü'nde sürpriz nikah

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dünya Aile Günü’nde Yakup Eralan ve Ebru Yıldızlı çiftinin nikahlarını kıydı. Çiftin bu mutlu gününde nikah şahitliğini ise, Şehit annesi Emzade Ergül ve şehit babası Hikmet Ergül yaptıKOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dünya Aile Günü’nde Yakup Eralan ve Ebru Yıldızlı çiftinin nikahlarını kıydı. Şehit annesi Emzade Ergül ve şehit babası Hikmet Ergül’ün şahitliğinde kıyılan nikahla Yakup ve Ebru Eralan çifti dünya evine girdi.

Nikah sırasında günün anlam ve önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sevgili gençler, bugün Dünya Aile Günü. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ailenin korunması güçlenmesi adına bir genelge yayımlandı. Bu çerçevede biz de bir sürpriz yapıp nikahınızı kıyalım dedik. Şahitlerimiz 60 yıldır bir ömrü paylaşmış şehit anne ve babası. Nikahları kıyarken hep, ‘bir yastıkta ihtiyar iki cihanda bahtiyar olun’ diyoruz. Aile kurumunu yaşatmak için tüm gayretiniz ve çabanızı dünyanın heveslerini dünyanın maddiyatını o müesseseyi yaşatmak için her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Bu da yaratılmış olarak bizlere yüklenmiş en önemli sorumluluk olarak karışımıza çıkıyor” dedi. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ve nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından gelin hanıma aile cüzdanını şehit annesi Emzade Ergül takdim etti. Nikah töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.