MEB'den afet ve acil durumlarda çocuk hakları anlatıldı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, afet ve acil durumlarda çocukların korunması ve haklarının gözetilmesi amacıyla hayata geçirilen "Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi"nin tanıtım programı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla gerçekleşen Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi tanıtım programına MEB genel müdürlüklerinin yanı sıra çocuk hakları ve afet konularında duyarlılığıyla bilinen UNICEF, AFAD, JICA, Kızılay, üniversiteler gibi birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri ve uzmanları katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten; afet bilinci, çevre ve iklim değişikliği, iklim çevre ve yenilikçi çözümler, coğrafya gibi derslerle öğrencilerin zorlayıcı yaşam olayları karşısında bilinçlenmelerini sağlayan içerikler sunulduğunu vurguladı. Ökten, afet türlerine göre verilen eğitimlere değinerek "Okul öncesi dönemde eğitim gören öğrencilerimize yönelik hazırlanan öğretim programlarıyla öğrencilerin tehlike ve kaza durumlarında kendilerini nasıl korumaları ve neler yapmaları gerektiği konusunda eğitim verilmektedir. İlköğretimde afet türlerini tanıyabilme, acil durumlardaki davranışlar, yetkililerle etkili iletişim kurabilme, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verilmektedir. Ortaöğretimde afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik eğitimler verilmektedir. Afet gibi çevre sorunlarında yaşananlara karşı duyarlı olma, çevresindekilere yardım etme konusunda istekli olma gibi kazanımları edinmeleri amaçlanmaktadır." İfadelerini kullandı.

Projenin tanıtım programında konuşan TTK Başkanı Cihad Demirli, yarınların emanetçisi çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümeleri için sahip oldukları hakların bilincinde olunması ve politikaların bu yönde belirlenmesinin önemini dile getirdi.

"Çocukların sağlık, barınma, eğitim, oyun hakları ile güvenli ve barış dolu bir dünyada yaşama haklarının sağlanması, tüm insanlığın görevidir" diyen Demirli, "Afetlerden etkilenen çocuklarımızın hak kayıplarını önlemenin ehemmiyetinin bilincinde olan Başkanlığımız, UNICEF ile ortaklaşa Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi yürütmektedir. Proje ile Türkiye'de afet durumlarında çocuk haklarının, uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinde yer alan maddeler çerçevesinde korunması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk hakları temelli yaklaşıma sahip bir afet yönetimi anlayışında elbette ki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yanı sıra çocuklarımızın fikirleri ve onların bu çalışmalara katılımı da önem taşımaktadır." diye konuştu.

Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi ile afet durumlarında çocuklarla öncelikle temasta bulunan MEB personelinin afet öncesi risk azaltma ile hazırlık, afet sırası ve sonrası müdahale ve iyileştirme faaliyetleri dâhil afet yönetiminin tüm aşamalarında çocukların korunmasına yönelik çocuk hakları temelli kapsamlı bir çerçeve sunması hedefleniyor.