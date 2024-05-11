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Selçuklu , Saraybosna ve Zenica’da çocukların yüzünü güldürdü

Selçuklu Belediyesi, her yıl Bosna Hersek’in Saraybosna ve Zenica şehirlerinde  düzenlenen “Türkiye Günleri Çocuk Şenliği”nde açtığı stantta  çocuklara keyifli anlar yaşattı Etkinlikte halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi

YAŞAM 11.05.2024, 17:55
Selçuklu , Saraybosna ve Zenica’da çocukların yüzünü güldürdü

Selçuklu Belediyesi, her yıl Bosna Hersek’in Saraybosna ve Zenica şehirlerinde  düzenlenen “Türkiye Günleri Çocuk Şenliği”nde açtığı stantta  çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. BOSNA HERSEK (İGFA) - Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde bu yıl 2.’si düzenlenen “Türkiye Günleri” etkinliği ve Zenica şehrinde düzenlenen “Çocuk Şenliği”nde Selçuklu Belediyesi de stantlarıyla Konya’yı temsil ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü’nün, Türkçe öğrenen binlerce Bosnalı çocuğu bir araya getirdiği geleneksel çocuk şenliğinin 11. yıl dönümüne özel olarak “Türkiye Günleri”nin 2.’si başladı.   

“ECDAT YADİGARI BOSNA’DA ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK.”

Ecdat yadigari Bosna Hersek ile gönül bağlarının çok güçlü olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu bağları her fırsatta daha da kuvvetlendireceklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı sözlerini şöyle sürdürdü; “Bosna Hersek Evlad-ı Fatihan. Bizim için bir ecdat yadigarı. Onun için biz her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz. Bu birlikteliğimizi beraberliğimizi çeşitli vesilelerle farklı platformlarda gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği bizim de belediye olarak katıldığımız  Türkiye Günleri ve Çocuk Şenliği etkinlikleri. Burada açtığımız stantlarda yüz boyama etkinliklerimizle çocuklarımızın yüzünde tebessüme vesile olurken halk oyunları ekibimizle Konya’yı ve ülkemizi temsil ettik. Bundan sonra da Evlad-ı Fatihan ve ecdat yadigarı olan Bosna’yla birlikteliğimiz devam edecek. Ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak hem İslam aleminin hem de mazlum milletlerin yanındayız ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

 

ÇOCUKLAR ETKİNLİK ALANINDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENECEK

 Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna’daki Safet Zajko Parkı’nda Türk mutfağının iç pilav, reyhan şerbeti, muhammara, baklava ve kavurma gibi lezzetlerinin tanıtılacağı bir gastronomi etkinliği de düzenleyecek. Selçuklu Belediyesi’nin standının da yer aldığı etkinlikte çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı, boya kitapları, topaç çevrime, uçurtma şenliği gibi etkinliklerin yanı sıra ebru gösterisi ve yüz boyama gibi bir dizi faaliyete yer verilecek. Etkinlik çerçevesinde etno müzik konserinde Zejd Soto ve Arslanbek Sultanbekov eserleriyle sahne alacak. Selçuklu Belediyesi halk oyunları ekibindeki öğrenciler de halk oyunları performansıyla hem Konya’yı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Şenlik, 14 Mayıs’ta Zenica kentinde düzenlenecek etkinliklerle sona erecek. Selçuklu Belediyesi Zenica’da da halk oyunları ekibiyle sahne alacak.

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