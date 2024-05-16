Mardin'de Satranç Merit Grup ile 'Şah'lanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında Satranç turnuvası düzenlenecek.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Kasımiye ortaokulunda yapılacak olan Satranç turnuvası Merit Grup sponsorluğunda yapılacak.

.

Merit Grup Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş; amacımız iyi bir hamle yapıp Satrançta Mardin'i Şah'landırmak başarılı olan sporculara destek sağlamak olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz bu turnuvaya kendine güvenen bütün satranç severler gençlerimizi beklediklerini ifade eden Karataş,” Çok boyutlu düşünme yeteneğinin gelişimini sağlayan Satranç sporunda Mardin'de en iyi sporcuları seçerek Dünya arenasına çıkararak Mardinimizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamaya çalışacağız. Başkan Karataş; Mardinimizi gerek Eğitimde gerek sporda Merit Grup olarak desteklemeye devam edeceğiz, sporda ve Eğitimde başarılı olan öğrencilerimiz için çok yakın bir zamanda burs programı açıklayacağız. Her zaman Mardin'in ve Mardinlilerin yanında olacağız diyen Karataş; bu hafta yapılacak olan Satranç turnuvamıza herkesi davet ediyoruz, katılacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Çok yüksek bir katılımın beklendiği turnuvaya Merit Grup olarak dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.