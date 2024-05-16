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Bursa İnegöl'ün il isteği hız kesmiyor!

Bursa'da İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın başkanlık ettiği, ilçedeki 93 STK’nın desteklediği İnegöl İl Olma Platformu çalışmalarına hız verdi

GÜNDEM 16.05.2024, 14:00
Bursa İnegöl'ün il isteği hız kesmiyor!

Bursa'da İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın başkanlık ettiği, ilçedeki 93 STK’nın desteklediği İnegöl İl Olma Platformu çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Yılda yaklaşık 2 Milyar dolar dış ticaret gerçekleşen ve 2023 yılında 1 milyar 170 milyon dolarlık dış ticaret fazlası veren, mobilya başkenti İnegöl, 500 bine yaklaşan nüfusu ile İl olmak istiyor.

Geçen yıl Ekim ayında 93 STK tarafından oluşturulan “İnegöl İl Olma Platformu”  akademisyenlerin desteğiyle İnegöl’ün ihtiyaçlarının, potansiyelini ve hedefleri belirleyip bunu bir kitapçık haline getirdi. Hazırlanan kitapçığı bir süre önce AK Parti, CHP ve MHP’ye sunan platform üyeleri, önceki gün de İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

İl Olma Platformu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yola geçen yıl ekim çıktıklarını hatırlattı. Uğurdağ, komiteye İTSO Başkanı sıfatı ile başkanlık yaptığını belirterek,  “İşe İnegöl’ün ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini belirleyerek başladık. Akademik bir kadro ile bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayıp, verileri basılı bir kitapçık haline getirdik. Ardından heyet halinde bu kitapçığı AK Parti, CHP ve MHP’ İYİ Parti ve Saadet Partisi ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek sunduk ve karşılıklı istişareler yaptık” dedi.
 
İnegöl’ün çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyen Yavuz Uğurdağ, 3 tane organize sanayi bölgesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 400 dolayınsa sanayi tesisine ev sahipliği yatıklarını ayrıca İnegöl’ün Türkiye’nin mobilya başkenti olarak bilindiğini söyledi.

Güçlü ekonomisine ilave olarak, 500 bine yaklaşan nüfusu ile de kabına sığmayan İnegöl’ün il olma kriterlerini fazlası ile sağladığına vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ün il olması siyaset üstü bir konudur ve tüm İnegöllülerin ortak derdidir. Bu nedenle, sürdüdüğümüz çalışmalara İnegöl’deki tüm siyasi partilerin desteğini bekliyoruz.“ dedi.

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

İnegöl’ün yası sıra, Ankara’da da yoğun kulis faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, çalışmaları hem iktidar hem de muhalefet partileri nezdinde yürüttüklerini söyledi.  Başkan Uğurdağ, “Tüm farklılıkları bir kenara bırakarak ‘Önce İnegöllüyüm’ demeli ve İnegöl’ün il olma çalışmalarını sahiplenerek bu doğrultuda elimizi taşın altına koyup sorumluluk almalıyız. İnegöl olarak bir an önce olmalı. Bunu başarmak için, beraber olmalı ve şehrimizin il olmasını öncelikli konumuz olarak ele almalıyız” ifadelerini kullandı.

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