Yaza 'Merhaba' dediler
Bursa'nın başarılı iş kadını Derya Aytaç'ın Serenomi Garden'da düzenlediği yaza merhaba Hıdrellez Şenliği çok sayıda kadının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu
Bursa'nın başarılı iş kadını Derya Aytaç'ın Serenomi Garden'da düzenlediği yaza merhaba Hıdrellez Şenliği çok sayıda kadının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Derya Aytaç'ın Serenomi Garden'da düzenlediği ve çok sayıda Bursalı kadının katıldığı yaza merhaba Hıdrellez Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Yoğun yağışlar nedeniyle ertelenen ve bugün yapılan Hıdrellez şenliğine tüm Bursalı kadınlar Roman kıyafetleriyle katılarak gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdular.
Gece boyunca Roman müzikleriyle coşan ve yakılan ateş üzerinden atlayan konuklar çalınan müzikler eşliğinde göbek atarak eğlendi.
Gecede bir konuşma yapan gecenin mimarı Derya Aytaç Baharı müjdeleyen Hıdrellez şenliğine katılan tüm kadınlara teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|35
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Rayo Vallecano
|36
|38
|15. Celta Vigo
|36
|37
|16. Las Palmas
|35
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|35
|17