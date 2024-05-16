Şenol Dolar son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın sevilen isimlerinden olan Salon Medya işletmecisi Şenol Dolar Ulucamiide kılınan kalabalık bir cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Ersel NALBANT / BURSA (İGFA) - Bursasporlular Derneği Başkanı, Kültürpark'taki CLUB S ve Medya Restoran işletmecisi, Eski Tenis Bursa İl Temsilcisi Bursalı iş insanı Şenol Dolar, hayatını kaybetti.

Bursa siyaset, ekonomi, spor ve medya camiasının tanınmış isimlerinden Şenol Dolar bugün Ulu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dolar'ın cenazesine AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Eski Bakan Turhan Tayan, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Herkes Duysun Medya Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, Herkes Duysun Medya Yazı İşleri Müdürü Erdal Toprak Doğan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, iş, spor ve medya dünyasından önde gelen isimler ile çok sayıda seveni katıldı.

Sevilen iş insanı Şenol Dolar Mudanya Hasköy Mezarlığına defnedildi.