Son Dakika

Turist artışı daha fazla harcama gerçekleştirdi

GÜNDEM 16.05.2024, 14:30
Turist artışı daha fazla harcama gerçekleştirdi

2024’ün ilk çeyreğinde, yüzde 16 yabancı turist artışı ve yüzde 7 daha fazla harcama gerçekleştiİSTANBUL (İGFA) - Mastercard, yeni Turizm Trendleri Raporunu açıkladı. Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüdü.

Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirilen POS harcamalarına göre hazırlanan rapor kapsamında 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk üç aylık dönemleri karşılaştırıldı. Raporun sonuçlarına göre Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler Ocak-Mart 2024 dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde büyümeye devam etti. 2023’ün aynı döneminde yüzde 12 olan ciro bazlı büyüme yüzde 7, yüzde 1 olan adet bazlı büyüme/ziyaretçi sayısı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yapılan bireysel yabancı kartlı ödemelerin ülke bazlı dağılımı incelendiğinde İngiltere menşeli kartlarla yapılan harcama sıralamasında zirvedeki yerini korurken, Mısır menşeli kartlar geçen yıla göre büyüme rekoru kırdı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye turizmini destekleyerek, ekonomiye katkılarını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ülkemizin turizm alanında değer önerileri gün geçtikçe zenginleşiyor. Tarihten kültür sanata, gastronomiden seyahate kadar pek çok alandaki çekiciliği destinasyon olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Biz de Mastercard olarak hem yerli hem de uluslararası ziyaretçilere sunduğumuz eşsiz deneyimlerle, ülkemizin en gözde turistik destinasyonlardan biri olma pozisyonunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede global Paha Biçilemez Platformumuz ile ülkemizin değerlerini deneyimlere dönüştürüyor, bu deneyimler üzerinden Türkiye’nin destinasyonlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz. Güncel turizm trendleri raporumuza göre, Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüme kaydetti. Söz konusu ziyaretçi ve harcama artışları, sektöre yönelik yatırımlarımızın ve yenilikçi stratejilerimizin sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli olumlu etkilerini de yansıtıyor. Bu veriler ve gelişmelerle birlikte turizm alanındaki yatırımlarımız ve yeniliklerimizle, ülkemiz ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

İNGİLİZLER ZİRVEDE, ALMANLAR TAKİPTE

Buna göre Türkiye’de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde en çok harcama (ciro) yapan ilk beş ülke kartları sırasıyla İngiltere yüzde 17, Almanya yüzde 12, Amerika yüzde 6, Suudi Arabistan yüzde 5, Hollanda yüzde 4 şeklinde sıralandı.

SUUDİ ARABİSTAN’TAN GELENLER EN ÇOK GİYİM İÇİN HARCADI

Raporun sonuçlarına göre restoran harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstererek giyim ve konaklama sektörlerinden pay aldı. Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yapan kitle olurken, yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti. İngiliz turistler sağlık/kozmetik sektörleri ile ön plana çıktı. Ocak-Mart 2024 döneminde ciro bazlı sektör dağılımı giyim yüzde 17, sağlık yüzde 14, market yüzde 14, restoran yüzde 13 ve konaklama yüzde 12 şeklinde sıralandı. Ciro bazlı şehir dağılımı ise İstanbul yüzde 57, Antalya yüzde 15, İzmir yüzde 4, Ankara yüzde 2, Muğla yüzde 2 ve diğerleri yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Rayo Vallecano 36 38
15. Celta Vigo 36 37
16. Las Palmas 35 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 35 17