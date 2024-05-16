Turist artışı daha fazla harcama gerçekleştirdi

2024’ün ilk çeyreğinde, yüzde 16 yabancı turist artışı ve yüzde 7 daha fazla harcama gerçekleştiİSTANBUL (İGFA) - Mastercard, yeni Turizm Trendleri Raporunu açıkladı. Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüdü.

Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirilen POS harcamalarına göre hazırlanan rapor kapsamında 2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk üç aylık dönemleri karşılaştırıldı. Raporun sonuçlarına göre Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler Ocak-Mart 2024 dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde büyümeye devam etti. 2023’ün aynı döneminde yüzde 12 olan ciro bazlı büyüme yüzde 7, yüzde 1 olan adet bazlı büyüme/ziyaretçi sayısı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yapılan bireysel yabancı kartlı ödemelerin ülke bazlı dağılımı incelendiğinde İngiltere menşeli kartlarla yapılan harcama sıralamasında zirvedeki yerini korurken, Mısır menşeli kartlar geçen yıla göre büyüme rekoru kırdı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye turizmini destekleyerek, ekonomiye katkılarını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ülkemizin turizm alanında değer önerileri gün geçtikçe zenginleşiyor. Tarihten kültür sanata, gastronomiden seyahate kadar pek çok alandaki çekiciliği destinasyon olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Biz de Mastercard olarak hem yerli hem de uluslararası ziyaretçilere sunduğumuz eşsiz deneyimlerle, ülkemizin en gözde turistik destinasyonlardan biri olma pozisyonunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede global Paha Biçilemez Platformumuz ile ülkemizin değerlerini deneyimlere dönüştürüyor, bu deneyimler üzerinden Türkiye’nin destinasyonlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz. Güncel turizm trendleri raporumuza göre, Türkiye’deki yabancı kartlı işlemler 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüme kaydetti. Söz konusu ziyaretçi ve harcama artışları, sektöre yönelik yatırımlarımızın ve yenilikçi stratejilerimizin sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli olumlu etkilerini de yansıtıyor. Bu veriler ve gelişmelerle birlikte turizm alanındaki yatırımlarımız ve yeniliklerimizle, ülkemiz ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

İNGİLİZLER ZİRVEDE, ALMANLAR TAKİPTE

Buna göre Türkiye’de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde en çok harcama (ciro) yapan ilk beş ülke kartları sırasıyla İngiltere yüzde 17, Almanya yüzde 12, Amerika yüzde 6, Suudi Arabistan yüzde 5, Hollanda yüzde 4 şeklinde sıralandı.

SUUDİ ARABİSTAN’TAN GELENLER EN ÇOK GİYİM İÇİN HARCADI

Raporun sonuçlarına göre restoran harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstererek giyim ve konaklama sektörlerinden pay aldı. Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yapan kitle olurken, yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti. İngiliz turistler sağlık/kozmetik sektörleri ile ön plana çıktı. Ocak-Mart 2024 döneminde ciro bazlı sektör dağılımı giyim yüzde 17, sağlık yüzde 14, market yüzde 14, restoran yüzde 13 ve konaklama yüzde 12 şeklinde sıralandı. Ciro bazlı şehir dağılımı ise İstanbul yüzde 57, Antalya yüzde 15, İzmir yüzde 4, Ankara yüzde 2, Muğla yüzde 2 ve diğerleri yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.