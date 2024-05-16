Hizmet üretimi yüzde 6,8 arttı!

TÜİK'e göre Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Söz konusu verilere göre endeks yıllık yüzde 6,8 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 oranında artış gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1, xgayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azalırken; bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 ile idari ve destek hizmetleri yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.