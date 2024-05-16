Sakarya'da pedallar döndü...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde şehri bir kez daha heyecanıyla saran Sakarya Bike Fest'te yarışlar, Tour Of Sakarya'nın sıralama turlarıyla başladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya'yı bir kez daha Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) heyecanı sardı. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve Cumhurbaşkanlığı himayelelerinde gerçekleştirilen festivalin ilk yarışı bu sabah start aldı.

Dünyanın en prestijli yarışı olan Tour Of serisinin Sakarya etabı, 10.00'da start alan sıralama turlarıyla başladı. Türkiye, Çin, Kazakistan, Cezayir, İran, Moğolistan ve Özbekistan olmak üzere 7 ülkeden dünyaca ünlü başarılara imza atan 14 takımın yer aldığı Tour Of Sakarya'nın sıralama turları nefesleri kesti.

SAKARYALI ABAY İKİNCİ SIRADA

105 şampiyon pedal, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi çevresindeki parkurda sıralalama için ter döktü.

Sırlama turlarında Spor Toto Takımı'ndan Serdar Anıl Tepe 1'inci sırayı kazanarak aynı zamanda lider formasını giydi. 2'nciliğe ise Sakarya BB Takımı'nın sporcusu Burak Abay yerleşti. 3'üncülük hakkı ise Çin Glory Takımı'ndan Lyu'nun oldu.

Podyuma çıkan 1’inciye altın, 2’inciye gümüş ve 3’üncüye de bronz madalya takdim edildi. 4 bin 900 metrelik parkurda dönen pedallar Sakarya Bike Fest'in başlangıç meşalesini de ateşlemiş oldu.

4 gün, 4 Etapta 513,4 km boyunca devam edecek yarışlarda dünya Serdivan, Adapazarı, Kaynarca ve Karasu’nun eşsiz doğal güzelliğini görecek.