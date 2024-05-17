Sakarya'da nefes kesen Tour Of heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3'üncü kez gerçekleştirilen en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya'nın birinci etabı, şehrin kalbinden geçerek nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanındaki iddiasını güçlendirecek büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.Geleneksel hale gelen Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük bisiklet yarışları, şehirde heyecan dolu bir şölene dönüşüyor.

Bu kapsamda bu yıl Sakarya'da 3'üncü kez düzenlenen Tour Of Sakarya'nın (yol bisikleti yarışı) ilk etabı şehrin kalbinden geçen bir yarışla tamamlandı.Ayçiçeği Vadisi'nden start alan 9 ülke ve 14 ayrı takımdan 89 yarışmacı bitiş çizgisini önce göğüslemek için pedal çevirdi.

İlk etap kapsamında Adapazarı ile Serdivan ilçelerinde Korucuk, Beşevler, Alandüzü, Nasuhlar'dan rüzgâr gibi geçen yarışmacılar toplamda 188 kilometre boyunca devam eden zorlu bir parkur geçti.

128 ülkede aynı anda yayınlanan ve Türkiye'de de TRT ekranlarından takip edilen yarış, Sakarya'nın eşsiz güzelliğini dünyanın gözleri önüne serdi.Ortalama 3 saat boyunca pedal çeviren şampiyon sporculardan Çin takımından Güney Afrikalı SmitWillemJakobus turun şampiyonu oldu.

ŞAMPİYON PEDALLAR

Kazakistanlı sporcu Stheinİogan ikinci, Özbekistanlı yarışcıTsvetkovNikita ise üçüncülüğe yerleşti. Podyuma çıkmayı başaran 3 sporcuya madalyaları takdim edildi.Sakarya Bike Fest kapsamında büyük bir heyecana sahne olan yarışlar önümüzdeki 9 gün boyunca devam edecek.

Yapılan dereceler ise şöyle:

WillemJakobusSmit ChinaGloryMentech 02:55:01

IoganShtein VinoSko Team 02:56:13

NikitaTsvetkov UzbekistanNational Team 02:56:13