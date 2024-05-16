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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fico’ya yönelik saldırıya kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu
DÜNYA 16.05.2024, 09:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico’ya yönelik saldırıyı kınadı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
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