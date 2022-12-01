Yeniden Refah Kayseri'de 'tanıtım' heyecanı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin 8 – 11 Aralık tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan Kayseri tanıtım günleri hakkında destek açıklaması yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bu tarz bir organizasyonun ilk olduğunu ve devamının farklı şehirlerde de yapılarak sürdürülmesi gerektiğini belirten Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin gelirin öğrencilere burs olarak verilmesini de güzel bir davranış olarak değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu: “ Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi şehrimiz ve ülkemiz adına yapılan bütün yararlı hizmetlerde varız , destekçiyiz. Yapılan yanlış işlerde ise her zaman işin ve yapanın karşısındayız. İstanbul Yenikapı da yapılacak olan Kayseri tanıtım günlerini Kayserimiz için faydalı görüyor , organizasyonda emeği geçen bütün kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel teşebbüsleri tebrik ediyorum. Başlangıç için güzel bir adım olsa da ilerde İzmir , Adana gibi farklı illerde de yapılarak genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kayseri halkımızı etkinliğe destek vermeye , İstanbul da yaşayan vatandaşlarımızı etkinliğe katılıp Kayserimizi tanımaya davet ediyorum."