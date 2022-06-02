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Ümit Özdağ’dan Akşener’e Çağrı: Mansur Yavaş’ı 6’lı Masa Olarak Destekleyin
Erdoğan karşısında ilk turda sadece Mansur Yavaş'ın kazanacağını vurgulayan Özdağ'ın konuşması:
SİYASET 02.06.2022, 17:51 02.06.2022, 17:57 Penturkhaber
Türkiye zor bir süreçten geçten geçiyor. Erdoğan’ın 20 seneden beri çok kötü bir şekilde yönettiği ve artık ağır şekilde hırpalamış olduğu devlet yapımızı, milli birlik yapımızı, ekonomimizi yoluna koyabilmek, 10 milyonu aşan sığınmacıyı ülkelerine yollayabilmek için bir değişimin şart olduğunu herkes görüyor.
Erdoğan karşısında ilk turda sadece Mansur Yavaş’ın kazanacağını vurgulayan Özdağ’ın konuşması:
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