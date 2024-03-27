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Osman Kılıç projelerini  açıkladı 

Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor Hedefinin Yunusemre Belediyesini almak olduğunu söyleyen Osman Kılıç "ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım Vatandaş 24 saat telefonundan bana ulaşabilecek" dedi

SİYASET 27.03.2024, 13:42
Osman Kılıç projelerini  açıkladı 

Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hedefinin Yunusemre Belediyesini almak olduğunu söyleyen Osman Kılıç "ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım. Vatandaş 24 saat telefonundan bana ulaşabilecek" dedi.MANİSA (İGFA) - Projeleri hakkında bilgiler paylaşan  Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç otoparktan işsizliğe, çiftçiden esnafa bir çok projesi olduğunu söyledi. Başkan Adayı Osman Kılıç projelerini hakkında şunları söyledi;

"İlçemizde işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunacağız. İşverenler ile bir araya gelip ihtiyaç duydukları alanlarda meslek edindirme kursları düzenleyip sertifikalar vereceğiz. Bu sertifikalar sayesinde belediye bünyesinde kadrolu çalışanlar oluşturacağız. Öncelikle tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyerek hem köylerimize  hem esnafımıza hem de halkımıza kaliteli yüksek ürünler sunacağız. alım garantili bu  üretim destekleri ile şehrimize ek gelirler getireceğiz.  Köylerimize veterinerlik ve zirai mühendisliği hizmetleri desteğinde bulunacağız. 

Salep ve aromatik bitkiler yetiştirilmesine toplanmasına,  kurutulup paketlenmesi ile ilgili işletmeler kurup Türkiye ile birlikte tüm dünyaya ihraç edilmesini  ve her birinin Manisa markası olmasını sağlayacağız. Okullarımızdaki öğrencilerimize haftanın bir günü ve bütçemiz dahilinde iki günü sıcak protein değeri yüksek yemek desteğinde bulunacağız. Şehrimizde belediye imkanlarıyla halkımızın kentsel dönüşüm projelerindeki en büyük kazanımı sağlayacakları şekilde anlaşarak, daha çok güzelleştireceğiz. Bu projeler dahilinde sosyal yeşil ve ticari alanlarımızı arttıracağız. Mesire alanlarımızı arttırmak adına Süreyya piknik alanını  ve bal yolu gölet alanını düzenleyerek halkımızın hizmetine sunacağız . Otopark sorununu çözmek  önceliklerimizden biri olacaktır.  Bunun için mevcut normal oto parklarımızı 5  katlı hale getirip otopark araç kapasitesini 5  kat arttıracağız. Kamu kurumları ile görüşüp öncelikle okul bahçelerimizin alt kısımlarını öğrencilerimizin oyun alanları değiştirmeden otopark alanına dönüştüreceğiz. Ve buradan  abonelik sistemi ile gelirin o  okula bırakıldı bir sistemi yaratacağız"  dedi.

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