Ekrem İmamoğlu vekâletini o isme bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki günlük şehir dışı ziyaretinde başkan vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan alarak İYİ Partili Akın Gürkan'a vermesinden dolayı kriz çıkardı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı, CHP'liler tarafından sert tepkiyle karşılanırken konuya dair bir paylaşım yapan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'başkan vekaleti' krizi çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

Ekrem İmamoğlu tarafından ilgili makamlara gönderilen yazıda "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu zaman zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yapılacaktır."

CHP'li isimlerden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Görevin CHP'li Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a verilmesine bazı CHP'liler sert tepki gösterdi.

Konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek."