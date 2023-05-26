DEVA Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar Bursa teşkilatıyla sahaya çıktı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saha çalışmalarına destek olmak için tüm Türkiye’de seferberlik ilan eden DEVA Partisi Bursa’da da Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar’ın katılımı ile bir dizi saha çalışması ve STK ziyaretleri gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı üyeleri, 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarına ara vermeksizin sürdürüyor.

Çalışmalarına CHP İl Başkanlığında Seçim ve Sandık güvenliği konulu basın toplantısına katılım sağlayarak başlayan partililer. sırasıyla Cumhuriyet Caddesi'nde stand çalışması ve esnaf ziyareti, basın ziyareti, Dadaşlar Derneği ve Bal-Göç Derneği ziyaretleri yaparak vatandaşlardan 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediler.

Bursa teşkilatının çalışmalarına sahada destek olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar açıklamasında, DEVA Partisinin tüm teşkilatları ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara temas ettiklerini belirten Oktar, "Kararsız seçmenleri tek tek ikna etmek için gayret ediyoruz. Bu seçim artık bir refaranduma dönüşmüş durumda. Genel Başkanımız Ali Babacan’ın da söylediği gibi bu seçim, demokrasi mi, otokrasi mi? Sevgi mi, ökfe mi? Tüm vatandaşlarımızı 28 Mayısta sandığa giderek Demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.