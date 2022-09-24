CHP Hatay'dan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? "sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, 'Sonuna kadar yanındayım, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi Hatay ailesi olarak yanınızdayız Sayın Genel Başkanım' yanıtını verdi.CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, şartlar ne olursa olsun Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma ve adalet mücadelelerinden bir adım dahi geri atmayacaklarını söylerken, "Bu büyük mücadelede seni asla yalnız bırakmayacağız. Demokrasi, eşitlik ve gelecek mücadelesinde her şartta ve koşulda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız, gelecek aydınlık günler güzel ülkemin her noktasını aydınlatacak. Geliyor gelmekte olan" dedi.