Son Dakika

CHP Hatay'dan Kılıçdaroğlu'na destek

SİYASET 24.09.2022, 12:15
CHP Hatay'dan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? "sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, 'Sonuna kadar yanındayım, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi Hatay ailesi olarak yanınızdayız Sayın Genel Başkanım' yanıtını verdi.CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, şartlar ne olursa olsun Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma ve adalet mücadelelerinden bir adım dahi geri atmayacaklarını söylerken, "Bu büyük mücadelede seni asla yalnız bırakmayacağız.  Demokrasi, eşitlik ve gelecek mücadelesinde her şartta ve koşulda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız, gelecek aydınlık günler güzel ülkemin her noktasını aydınlatacak. Geliyor gelmekte olan" dedi.

Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Eylül 2022
İmsak 05:21
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1