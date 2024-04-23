Bakan Güler, TRT Çocuk Korosu ile buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TRT Çocuk Korosu ile Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Vatan Marşı”nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Kabulde, Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Asker üniforması giyen çocukların bayramını kutlayan Bakan Yaşar Güler, Vatan Marşı klibini de onlarla beraber izledi.

TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZ YAŞAMA ARZUSU VE KARARLILIĞININ EN GÜÇLÜ İFADESİ

Bakan Yaşar Güler, evlatlarımızla buluşmasında şunları kaydetti:

“Değerli misafirler, kıymetli evlatlarımız, hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgili Çocuklar; Siz kıymetli evlatlarımızı, bu anlamlı gün münasebetiyle Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açıldığı gün olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği en zorlu şartlar altında kuruldu ve Millî Mücadelemizi başarıyla yürüttü. Şanlı ordumuzun kahramanca mücadelesi ile kazanılan bu eşsiz zafer sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da açıldı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum".