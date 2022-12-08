CHP Bursa’da milletvekili aday adaylığı için ilk istifa Cevat Asa’dan

CHP Bursa İl Başkanlığı’nda İl Yönetiminde görev alan Eczacı Cevat Asa, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.BURSA (İGFA) – Partilerde seçim hazırlığı sürerken CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 21 Kasım’da milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yöneticilerin istifa etmeleri kararına göre Bursa’dan ilk istifa yaşandı.

CHP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Asa, görevinden istifasına ilişkin dilekçesini İl Başkan Yardımcıları Orhan Aslan ile Baran Güneş’e teslim etti.

1961 yılı Bursa Kayhan doğumlu ve aynı zamanda Kestel’in ilk eczacılarından olan Cevat Asa, siyasi yaşamında 20 yılı aşkın üyeliği bulunan partisinde yönetim kademelerinde çeşitli görevlerde de bulundu. Geçmiş dönemlerde CHP Osmangazi İlçe Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra 2014-2019 yılları arasında Osmangazi Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü de yapan Asa, son yerel seçimlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adayı olmuştu.

Merkez Yönetim Kurulu'nun kararına göre CHP'li yöneticilerin istifalarını 26 Aralık'a kadar Genel Sekreterliği’ne vermeleri gerekiyor.