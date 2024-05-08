İzmit Alikahya’ya yeni park ve oyun alanı kazandırıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Alikahya Fatih Mahallesi Baharlı Sokak’ta devam eden park ve oyun alanı çalışmalarında sona yaklaşıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar ile kentin dört bir noktasını güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Alikahya Fatih Mahallesi Baharlı Sokak’ta başlayan park ve oyun alanı çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bitmesi beklenen çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ile Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan da yakın takip ediyor.

2 DÖNÜMLÜK ALAN

Devam eden çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, “Alikahya Fatih Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğümüz oyun parkındayız. Burası yaklaşık 2 dönümlük bir alan. Yaklaşık 200 metrekare oyun alanı, 35 metrekare kondisyon alanı, yaklaşık 100 metrekare oturma grubu, 440 metrekare yürüyüş yolu, 900 metrekare yeşil alanımız mevcuttur.

“YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI”

Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, vatandaşımızın talebine istinaden şehrimizin birçok noktasında bu çalışmalar devam edecek. Bu park özelinde çalışmalarımızın yüzde 80’i tamamlandı. En kısa zamanda bu parkımızı tamamlayıp hizmete sunacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan ise çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.