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Başkan Çolakbayrakdar’dan glütensiz hayata büyük destek

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketini dağıtmaya devam ediyor Türkiye’de ilk olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ projesini de hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında da yine ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 230 çölyaklı aileye bugüne kadar 6 bin 134 çölyak paketi dağıttıklarını söyledi

YAŞAM 08.05.2024, 15:26
Başkan Çolakbayrakdar’dan glütensiz hayata büyük destek

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketini dağıtmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ projesini de hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında da yine ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 230 çölyaklı aileye bugüne kadar 6 bin 134 çölyak paketi dağıttıklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çölyaklı ailelerin ve sağlık yaşamak isteyenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 230 çölyaklı aileye bugüne kadar 6 bin 134 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 851 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli, 2023 yılında (218 kişi) 960 koli ve  son 4 ayda (230 kişi) 456 koli olmak üzere 6 bin 134 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Ayrıca geçen yıl, Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu ‘Kafe Sinan Glütensiz’ projesini hayat geçirdik. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırırken hem restaurant hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye’nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin ve sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye’de ilk olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi gibi yeni projelerle sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

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