Bursa'da AK Partili kadrolar Mudanya'yı karış karış dolaştı

AK Parti Genel Merkezi’nce başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” programı kapsamında Bursa’da ilki Gürsu ilçesinde başlatılan program Mudanya ile devam etti.BURSA (İGFA) - "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Bursa teşkilatları Mudanya’da vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ve yönetiminin ev sahipliğindeki buluşmanın startı Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından İlçe Başkanlığı’nda verildi.

“Mudanyamız için yüz yüze, gönül gönüle hep beraberiz” diyen Başkan Gürkan, çözüm üreten, insanı merkezine alan politikalarla milletin hizmetkârı olduklarını belirterek, “Bugün Mudanya’yı dinleyeceğiz. Mudanya’ya çare olarak AK Bursa sahada diyeceğiz” dedi.

Karış karış Mudanya’da muhabbet ve samimiyetle gönüllere dokunacaklarını ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, il ve ilçe teşkilatı ile kadın kolları ve gençlik kollarının da sahada olacağı programa, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da, bugün sahaya çıkmış bir parti olmadıklarını, hep sahada olduklarını belirterek, “Hep milletin içinde olan ve milletle beraber olan bir parti olarak farklı buluşmalara şahitlik ediyoruz. Mudanya’daki saha çalışmalarımız bugünle sınırlı kalmayacak. İlçede çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.

Daha sonra partili kadrolar, milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri, ilçede hane ziyaretlerinin yanı sıra kahvehaneler, işyerleri, kordon boyu ve pazaryerinde vatandaşlarla buluşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.