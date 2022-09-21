Bursa CHP'de Emre Hanım'ın duygusal anları

Bursa'da Yenişehir eski Belediye Başkanı Turhanettin Ergünaç'ın eşi Emre Ergünaç, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'da 1984-1989 ile 1994-1999 yılları arasında 2 dönem Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan ve geçen yıl vefat eden Turhanettin Ergünaç'ın eşi Emre Ergünaç CHP İl Başkanlığı'nda oluşturulan müzede adeta geçmişe bir yolculuk yaptı.

CHP Bursa İl Başkanlığı, partinin 100 yıllık tarihini yaklaşık 3 bin fotoğraf ve gazete kupürünün kullanıldığı müzeye yansıtmıştı.

Eşi eski Belediye Başkanı Turhanettin Ergünaç için ayrılan bölümü uzun uzun inceleyen Emre Ergünaç, duygusal anlar yaşadı.

Emre Hanım, müzeyi Yenişehir ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun Sırman ve CHP İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte gezdi. Ergünaç, partinin adeta belleği niteliğindeki çalışmayı çok beğendiğini ve duygulandığını ifade etti.

CHP İl Başkanı Karaca, partinin 1923 yılından bu yana Bursa'nın tarihsel geçmişine ait önemli olay ve kişileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı müze çalışmasının gördüğü ilgiyi anlattı. Karaca, "Müzemiz geçmişe ait bir bellek niteliğinde" dedi.