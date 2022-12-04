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BTP'li Kayacı: Biz bu ülkeyi zengin yapmaya geliyoruz

SİYASET 04.12.2022, 14:55
BTP'li Kayacı: Biz bu ülkeyi zengin yapmaya geliyoruz

Bilecik'te partisinin İl Divan Toplantısı'na katılan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Harun Kayacı, bütün ülkeyi zengin yapamayan siyasi iktidarların kendi dönemlerinde kendi zenginlerini oluşturduğunu söyledi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Harun Kayacı, Genel Başkan yardımcısı İlahiyatçı Sabri Terzi ve MYK üyesi Erdem Çelik, partisinin Bilecik İl Divan toplantısına katıldı.

Bilecik İl Başkanlığında yapılan divan toplantısında Bağımsız Türkiye Partisinin Bilecik ve İlçelerindeki çalışmaları değerlendirilirken, BTP’li başkanlar Bilecik’te esnaf ziyareti gerçekleştirip Genel Başkanları Hüseyin Baş’ın Bilecikli vatandaşlara selamını iletti.

Bilecik’te  İGF Haber Ajansı, DHA, İHA temsilcileri ve yerel basın mensuplarıyla yemek programında buluşan BTP’li başkanlar basın mensuplarının karşılaştığı zorluklara ve sorunlara değindi. Programa BTP İl Başkanı Metin Hastürk, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Altın ve partililer de hazır bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Harun Kayacı, “Siyasi olarak Bağımsız Türkiye Partisi 21 yıllık bir partidir. Türk siyasetindeki aktörlerimizin dilinin bir birini ötekileştirmemektedir. Bir gerilim diyalog üretiyorlar. Bu gerilimlerden Türkiye yoruldu. Bir birini aşalı yan ötekileştiren bu dilden Türkiye’nin kurtulması lazım. Türkiye’nin çözüme ihtiyacı var. Bugün Türkiye’nin en büyük neye ihtiyacı var diye bize sorarsanız Bağımsız Türkiye Partisi olarak başta eğitimdir ama o eğitimde temeli ekonomidir. Bugün Türkiye’de çok zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bizim yer altı kaynaklarımız dünyanın en zengin yer altı kaynaklarına sahibiz. İki tane örnek vereyim. TORYUM, BOR, URANYUM, Dünya rezervinin yüzde 70’inin üzeri Türkiye’de. Bizim altınımız var bakırımız var, çinkomuz var, uranyumumuz var, borumuz var, toryumumuz var, petrolümüz var, doğal gazımız var, bu kadar zenginlik içerisinde aslında bizim vatandaşımız zengin olması lazım. Bu kaynaklar Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin kazanımı olan en karlı en strateji en fazla işçi çalıştıran şirketlerimizi babalar gibi sattılar. Elimizden çıkardığımız şirketlerin hangisi zarar ediyor? Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak Genel Başkanımız Hüseyin Baş’la birlikte bu dili değiştirmeye geliyoruz. Ötekileştirmek yok! Gerilim dili yok. Çözüme odaklı olmak gerekiyor" diye konuştu.

“İKİNCİ BİR TÜRKİYE YOK”

İkinci bir Türkiye olmadığını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kayacı, "Biz Türkiye’yi bir yere taşıyacaksak biz muhalefetiyle iktidarıyla ülkenin geleceğine atılım yapmamız lazım. Derdimiz, dilimiz, uğraşımız, projemiz her şeyimiz ülkemizin geleceği için olması lazım.  Genel başkanımız ile istişareler doğrultusunda aldığımız karar doğrultusunda Ülke nüfusumuzun yarısı kadınsa,  milletvekillerimizin yarısı kadınlardan oluşacak. Bizim kadınımız evlerinde harikalar yapıyor. Bu kadınlarımız evlerinde harikalar yapıyorsa mecliste de olması lazım" dedi.

"Biz bu Ülkeyi zengin yapmaya geliyoruz." diyen Kayacı, "Bütün ülkeyi zengin yapamayan siyasi iktidarlar kendi dönemlerinde kendi zenginlerini yaratarak gidiyorlar bu doğru değil. Türkiye’nin yüzde 10’u zengin Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın dediği gibi yüzde 10’un zenginliğini yüzde 90’a pazarlıyorlar. Önemli olan yüzde 100’ün zengin olması. Bu nasıl olur? Bağımsız Türkiye Partisinin milli ekonomi modeliyle yapılır” diye konuştu.

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