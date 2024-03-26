Başkan Ergün'e Saruhanlı'da coşkulu karşılama

Saruhanlı'da, ilçe merkezi, Mütevelli, Koldere ve Gümülceli Mahallelerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı ile birlikte, Saruhanlılılar tarafından sevgiyle karşılandı. Ziyaret ettiği her mahallede vatandaşlar, Başkan Ergün ve Cıllı'ya destek vurgusu yaparken, ilçede adeta Cumhur İttifakı coşkusu yaşandı.MANSİA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Başkan Ergün’e, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Eski Manisa Milletvekili Mustafa Enöz, MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatı eşlik etti. Saruhanlı'da, ilçe merkezi, Mütevelli, Koldere ve Gümülceli Mahallerini seçim otobüsü ve kalabalık araç konvoyuyla ziyaret eden Başkan Ergün ve Cıllı, ilgiyle karşılandı. Vatandaşların gösterdiklerini ilgi nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Başkan Ergün ve Cıllı, planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakına destek mesajı veren vatandaşlar, Başkan Ergün ve Cıllı'ya çalışmalarında da kolaylıklar diledi. Başkan Ergün ve Cumhur İttifakı Adayı Ekrem Cıllı, Saruhanlı programında gittikleri her noktada büyük bir ilgi ve çiçeklerle karşılandı.

Yüzleri güldüren Başkan ‘Cengiz Ergün’

Başkan Ergün, Saruhanlı programında Gümülceli Mahallesi’nden Yeşilköy Mahallesine geçerken seçim otobüsünü durdurarak çobanlık yapan bir vatandaşa bere ve atkı hediye etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile birlikte çobanlıkla geçimini sağlayan vatandaşla sohbet eden Başkan Ergün, kolaylık diledi.