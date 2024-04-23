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Google'dan 23 Nisan doodle'ı
Google 23 Nisan için ’23 Nisan’ özel Doodle’ı yaptı Doodle’nin adı “23 Nisan” oldu
GÜNDEM 23.04.2024, 08:07
Google 23 Nisan için ’23 Nisan’ özel Doodle’ı yaptı. Doodle’nin adı “23 Nisan” oldu.BURSA (İGFA) – Google arama motoru önemli gün ve haftalar için geçici bir süreliğine Google logosu üzerine ‘doodle’ eklemeye devam ediyor.
23 Nisan 2024 tarihine özel Google Doodle güncellendi.
23 Nisan’a özel Doodle hazırlayan Google, tasarımı ile beğeni topladı.
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|32
|70
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