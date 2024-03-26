Başkan Büyükkılıç’a “AVM” ziyaretinde gençlerden yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç'a AVM ziyaretinde gençler ve çocuklar başta olmak üzere Kayserililerden yoğun ilgi ve sevgi gösterisi oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de bizzat dinlemeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, onlarca vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Güler yüzle, ilgi, sevgi ve hoş sohbetle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, esnafa hayırlı ve bereketli işler temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Şehrimizi ve bizleri seven, seçen, güvenen canlarımıza layık olmak için gayret gösteriyoruz. Sizlerin inancıyla, desteğiyle çalıştık. İnşallah yeni 5 yılda da durmadan, yorulmadan çalışmaya, sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. El ele, gönül gönle hep beraber güzel günlere” dedi.