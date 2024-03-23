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Başkan Aktaş, MHP ve DATÜB iftarlarına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı

SİYASET 23.03.2024, 13:35
Başkan Aktaş, MHP ve DATÜB iftarlarına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.BURSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına Başkan Aktaş’ın yanı sıra MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Refik Özen, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Bursa İl KAÇEP Başkanı Av. Tuğba Şentürk Yılmaz, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakını bir araya getiren iftar programı için MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve ekibine teşekkür etti. Cumhur İttifakının milli bir duruş ortaya koyarak tam bağımsız Türkiye için mücadele verdiğini belirten Başkan Aktaş, “Milli enerji politikasıyla, milli savunma sanayindeki gelişmeleri ile Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturarak bölgesinde lider ve küresel bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'a hamdolsun yerelde de hem Bursa merkezde hem de tüm ilçelerimizde yaptığımız hizmetlerle de bunu taçlandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhur İttifakının Türkiye'nin hedef birliği olduğunu dile getiren Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları müşterek iradeyle inşa edilmiş ve Türkiye'yi bu problemli coğrafyada, istikrar içerisinde hedeflerine taşımayı amaçlayan sağlam bir ittifakın adıdır. Pazarlıkların değil, ülke sevdasının adıdır. Bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını da Türkiye yüzyılı yapmaktır. Ve dünyanın en gelişmiş, en güçlü 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokmaktır. Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin güçlenmesine verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise seçimlerin sahada yapıldığı ama asıl seçimin sandıkta kazanıldığını hatırlatarak oy kullanılacak sandıklara sahip çıkmaya davet etti. MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, vatandaşların nevruz bayramını kutlayarak düzenledikleri iftar programının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) iftar programına da katıldı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un da katıldığı Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ahıskalı hemşerilerin yaşadıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesiyle alakalı desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerini ifade etti. Ahıska Türkleri olarak hem Türk Dünyasının lideri hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir vefa borcu olduğunu her yerde söylediğini belirten DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, destek ve katkılarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a katılımı için teşekkür eden Başkan Aktaş, iftar programına katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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