Çözüm Koleji’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi: “Büyük Şenlik”

Bursa Çözüm Koleji öğrencileri, kurumun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya eğlenerek kutladı.ESMANUR GÜLBAHAR/SERGEN DURAK/HERKES DUYSUN

Bursa Çözüm Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katılan tüm kampüs öğrencileri, okulun bahçesinde kurulan 12D sinema, şişme büyük kaydırak, zıp zıp, canlı langırt, trambolin, 3D yazıcı kalem atölyesi, bez çanta baskı atölyesi, spor atölyesi, serbest oyun alanları(halat çekme, yakartop, ip atlama, seksek, çember kapmaca, şut çekme) gibi çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Öğrenciler etkinliklere katılım sağlayarak eğlenirken öte yandan patlamış mısır ve pamuk şekerlerini de afiyetle yediler. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hem de güzel havanın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerle beraber öğretmenlerin de şenlikte eğlenmesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Çözüm Koleji öğretmenleri, çocuk şenliğine ilişkin Herkes Duysun muhabirine yaptıkları açıklamada, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmeleri için çaba gösterdiklerini belirttiler.

Şenliğe katılan öğrenciler ise boyama, çanta baskı, resim gibi atölyelere katılarak kendileri için kurulan canlı langırt, zıp zıp, şişme kaydırak gibi oyun alanlarında doyasıya eğlendiklerini kaydettiler.

Çözüm Koleji’ne teşekkürlerini iletmeyi unutmayan öğrenciler, “Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle birlikte ip atlayıp yakan top oynadık. Bugünü bizim için eğlenceli ve özel bir gün haline getiren tüm öğretmenlerimize ve Çözüm Koleji’ne teşekkür ederiz.” şeklinde konuştular.