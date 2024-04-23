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Konya'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi yükselmeye devam ediyor

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk yeşil sertifikasına sahip Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde çalışmalar hızla devam ediyor Çok önemli yeteneklerin keşfedileceği tesisin inşaatında % 25 ilerleme sağlandı

GÜNDEM 23.04.2024, 11:45
Konya'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi yükselmeye devam ediyor

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye’nin ilk yeşil sertifikasına sahip Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Çok önemli yeteneklerin keşfedileceği tesisin inşaatında % 25 ilerleme sağlandı.KONYA (İGFA) - Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu Belediyesi’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Sancak Sporcu Seçme  ve Yetiştirme Merkezi’nin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar % 25’i tamamlanan tesis hizmete girdiğinde spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlayarak olimpiyatlarda başarının kapısı aralanacak.

 

“SPORCULARIMIZ BAŞARILARIYLA BİZİM GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK”

Selçuklu Belediyesi olarak hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak önemli bir yatırımı daha hızlı bir şekilde inşa ettiklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz.  Bu çerçevede projelendirilen ve Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde  yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu önemli spor yatırımımız gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. 1 günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda bizim isteğimiz spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcuların hatta nice olimpiyat şampiyonlarının çıkmasına vesile olacak ve sporcularımızın başarısı bizim göğsümüzü kabartacak. Sporu ve gençlerimizi düşünürken çevreye ve doğaya karşı duyarlı tesisler üretmeye ayrıca dikkat ediyoruz. Bu sebeple tesisimiz  gençlerimizin  yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlarken  Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak.” dedi.

 

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin bünyesinde neler var:

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek.  

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